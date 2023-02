Vodafone hat in der Gemeinde Südharz ein Funkloch geschlossen. Welche weiteren Pläne das Unternehmen in Mansfeld-Südharz hat.

Vodafone nimmt LTE-Mobilfunkstation in Südharz in Betrieb

Symbolfoto - Vodafone hat eine LTE-Mobilfunkstation in der Gemeinde Südharz in Betrieb genommen.

Südharz/MZ - Viele Einwohner und Gäste in Schwenda und Umgebung dürfte es freuen: Das Unternehmen Vodafone hat in der Gemeinde Südharz eine LTE-Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit ein Funkloch in der mobilen Breitbandversorgung geschlossen. Wie Konzernsprecher Volker Petendorf mitteilt, befindet sich die neue LTE-Station in der Gemarkung Schwenda.