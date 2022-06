Vierte Warnstreik seit dem Frühjahr: Beschäftigte bei Thermowave in Berga streiken

Die Auftragslage der Firma ist gut, dennoch gibt es keinen Tariflohn. Was die Arbeitnehmer fordern.

Berga/MZ - Bei Schichtwechsel in Berga ziehen dunkle Wolken am Himmel auf. Vor dem Werksgelände stehen Liegestühle, ein Tisch und Bänke nebst Sonnenschirm. Bei Kaffee und Würstchen sitzen die Beschäftigten der Thermowave Gesellschaft für Wärmetechnik mbH in Berga beisammen. „Die Belegschaft ist streikerfahren“, sagt Sebastian Fritz, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Halle/Dessau.