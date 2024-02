Neues Arbeitszeitmodell Freitags frei - zwei Betriebe aus Sangerhausen berichten vom Experiment Vier-Tage-Woche

Manche sehen sie skeptisch, andere enthusiastisch: Die Vier-Tage-Woche hat noch Exotenstatus. Immer mehr Firmen trauen sich aber an das neue Arbeitszeitmodell - so auch in Sangerhausen, wo ein Handwerksbetrieb und ein Pflegedienstleister umgestiegen sind. Bereuen sie den Wechsel zur Vier-Tage-Woche bereits?