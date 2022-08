Vier Menschen auf Kreuzung in Berga schwer verletzt

Berga - Bei einem Unfall auf der Kreuzung der Bundesstraße 85 mit der Sangerhäuser Straße in Berga sind am Sonntagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kollidierten gegen 21 Uhr dort aufgrund eines Vorfahrtsfehlers zwei Pkw. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Lebensgefahr bestehe zum Glück nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.