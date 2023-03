Eine Katze ist in Riestedt an den Folgen einer Vergiftung gestorben. Die anderen drei Katzen haben sich inzwischen wieder erholt. Das Unverständnis über den Vorfall ist groß.

Gerd Pflug geht mit seinem Schäferhund die Morgenrunde in der Siedlung in Riestedt.

Riestedt/MZ - Ein frühlingshafter Tag kündigt sich in Riestedt an: Über dem Ort kreisen zwei Rotmilane. In der so genannten Siedlung am nördlichen Rand des Ortes, wo es in die Feldmark geht, ist es ruhig. Die meisten Leute, die hier neu gebaut haben, sind auf Arbeit. Die Älteren lassen den Tag ruhiger angehen.