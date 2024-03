Knapp 300 Interessierte erleben das Wahlforum mit vier der fünf Sangerhäuser Oberbürgermeisterkandidaten im Schollgymnasium. Was die Bewerber planen.

Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Wer soll künftig als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Sangerhausen lenken? Diese Frage bewegt viele Einwohner. Knapp 300 Interessierte kamen am Donnerstagabend zum Wahlforum in die Aula des Schollgymnasiums. Sie wollen sich selbst einen Eindruck von den Bewerbern verschaffen, die dort das erste Mal vor der Wahl am 14. April aufeinandertrafen.