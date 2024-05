In der Stolberger Kirche St. Martini gibt es bis Ende Oktober viel zu erleben. So werden beispielsweise das Chorforum aus Langenselbold auftreten und Dilian Kushev wird zu Gast sein.

Stolberg/MZ. - Die aufwendig sanierte Stolberger Kirche St. Martini soll in den nächsten Monaten erneut zu einer Stätte werden, an der auch die Kultur eine wichtige Rolle spielt. An diesem Sonnabend, 1. Juni, wird das Chorforum aus Langenselbold auftreten, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Eine Woche später, am 8. Juni, sind Walter Scholz, Trompete und die Sängerinnen Ines & Tanja zu erleben.

Weiter geht es am 20. Juli mit einem Konzert, in dem Dilian Kushev, die „Goldenen Stimme aus Bulgarien“, zu hören sein wird. Am 8. August wird das Orgel-Duo Iris und Carsten Lenz ein „humorvolles Orgelkonzert mit vier Händen und vier Füßen“ geben, bei dem die Pfeifen tanzen dürften, wie sie versprechen.

„Harzgospel“ aus Neudorf unter Leitung von Peter Strahlendorf werden am 17. August erwartet. Zu den Höhepunkten wird auch das Konzert mit Toni Di Napoli und Pietro Pato gehören, die als „Tenöre 4 You“ am 11. September in Stolberg gastieren werden.

Theaterprojekt und Wanderausstellung

Das A-cappella-Ensemble „Mehr als 4“ tritt am 28. September auf. Ein weiteres hochkarätiges Orgelkonzert wird am 12. Oktober stattfinden, wenn der Wahl-Stolberger Frank Reinecke (Violine), Finja Schendzielorz an der Orgel und Thalia Oelze (Gesang) gemeinsam in der Kulturkirche musizieren.

Den Schlusspunkt setzt das Theaterprojekt Stolberg mit seinem Stück „Thomas Müntzer - Sohn Stolbergs, das erneut am 31. Oktober und 1. November aufgeführt wird.

Zwei Benefizkonzerte für die Opfer des Winterhochwassers und des schweren Brands in der Stolberger Niedergasse haben in diesem Jahr schon in St. Martini stattgefunden. Zurzeit sind zwei Wanderausstellungen zu besichtigen. „An der Grenze erschossen“ erinnert an die Opfer an der innerdeutschen Grenze. „Aufbruch bis zum Ende“ stellt unterschiedlichste Protagonisten und wesentliche Orte des Bauernkriegs in Deutschland in den Mittelpunkt.