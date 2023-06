Auch Mansfeld-Südharz von dem weltweiten Phänomen betroffen. Was die Kreisverwaltung Nutzer rät, um das Problem mit den Fehlanrufen zu lösen.

Android sorgt für Probleme in Rettungsleitstellen

Sangerhausen/MZ - Sie sind nicht nur ärgerlich, sondern blockieren im Notfall wichtige Telefonleitungen: Seit einigen Wochen häufen sich in den Rettungsleitstellen im In- und Ausland Fehlanrufe. Auch die Leitstelle von Mansfeld-Südharz am Sangerhäuser Schartweg ist betroffen.