Viele Angebote zum Mitmachen am Weltkindertag in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Es ist ein Termin, der jedes Jahr auf viel Resonanz stößt und bei Kindern großen Anklang findet: Seit vielen Jahren lädt die Sangerhäuser Stadtverwaltung mit weiteren Partnern anlässlich des Welt- Kindertages immer im September zum Kinderjahrmarkt auf dem Parkplatz „Innenstadt Süd“ ein. Am Donnerstag (23. September) ist es ab 9 Uhr wieder so weit. Auch wenn die diesjährige Auflage des Fests etwas kleiner ausfallen wird als sonst, werde es wieder viele Angebote zum Mitmachen und Toben geben, verspricht die Stadtverwaltung.

„Gerade während der Corona-Pandemie, in der Kinder und Jugendliche erhebliche Einschränkungen hinnehmen mussten, kommt der Beachtung von Kinderrechten eine noch größere Bedeutung zu“, sagt Stadtsprecherin Marina Becker. Um die Folgen von Corona für Kinder und Jugendliche in Sangerhausen abzumildern beziehungsweise zügig auszugleichen, hätten die Stadt und eine ganze Reihe weitere Mitstreiter den Mitmach- und Aktionstag vorbereitet.

„Die Jüngsten unserer Stadt sollen einfach einen Tag erleben, der Spaß macht und an dem sie sich auf verschiedene Arten auspowern können“, so die Pressesprecherin. Eingeladen zum Kinderjahrmarkt sind vor allem die Mädchen und Jungen aus den Kindertagesstätten der Kernstadt und der umliegenden Ortsteile. Ein Angebot, das in der Vergangenheit immer gern angenommen wurde.

Aber auch Eltern könnten mit ihren Kindern sowie Großeltern mit ihren Enkeln zu dem Fest kommen. Allerdings müssten Besucher dabei die 3G-Regeln beachten. Das heißt: Einlass erhalten nur Erwachsene, die geimpft, getestet oder genesen sind. Der Status sei auf Verlangen nachzuweisen.

Wegen des Kinderjahrmarktes bleibt der Parkplatz Innenstadt Süd (Marktsüdseite) am 23. September von 6 Uhr bis etwa 19 Uhr komplett gesperrt. Es besteht an diesem Tag für Autofahrer die Möglichkeit, auf dem Marktplatz zu parken.