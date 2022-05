Viel Arbeit ist nötig: So sieht es derzeit im ehemaligen Hospital in Sangerhausen aus

Das ehemalige Hospital in Sangerhausen von außen

Sangerhausen/MZ - Erwin Feurer ist Feuer und Flamme, wenn man das so sagen kann. Der 70-jährige Kunst- und Kulturunternehmer aus der Schweiz hat sein in Sangerhausen neu erworbenes Haus vor wenigen Tagen etwas genauer angeschaut: „Traumhaft schöne Originalsubstanz in leider sehr marodem Zustand. Da gab es vor 300 Jahren je ein Zimmer für etwa 15 Aussätzige und dazu Arbeitsräume und je eine Gartenparzelle“, beschreibt er das Gebäude nahe des Helme-Parks, das jetzt seines ist.