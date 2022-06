VfB-Trainer: „Die Oberliga steht für den VfB Sangerhausen in dieser Saison nicht zur Debatte“

Sangerhausen/MZ - Nur eine einzige Mannschaft aus der Staffel Süd der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt hat die Unterlagen für Oberliga eingereicht. Der SV Westerhausen würde, so der Sprung gelingt, in der neuen Saison eine Spielklasse höher antreten. Nicht zum Kreis der Oberliga-Anwärter zählt der VfB Sangerhausen. Und das, obwohl das Team aus der Kreisstadt durchaus die Möglichkeit dazu hätte.

Seit dem zurückliegenden 16. von insgesamt 18 Spieltagen steht so gut wie endgültig fest, dass der VfB neben dem BSV Halle-Ammendorf, dem SV Westerhausen und dem SC Weißenfels das Quartett der Teilnehmer an der Aufstiegsrunde komplettiert.

Sangerhausen setzte sich gegen Dölau durch

Da nämlich setzten sich die Sangerhäuser in einer begeisternden Partie 5:2 gegen den Mitkontrahenten Dölau durch und bekamen noch dazu die erhoffte Schützenhilfe aus Kelbra (1:1 gegen Bernburg) und Westerhausen (3:2 gegen Amsdorf).

Angesichts von damit nun sechs Punkten Vorsprung auf die beiden noch verbliebenen Kontrahenten Bernburg und Dölau und angesichts des weitaus besten Torverhältnisses müsste es da schon mit dem Teufel zugehen, wenn sich die Sangerhäuser den Platz in der illustren Runde der acht besten Verbandsligisten - zu den vier Teams aus der Staffel Süd kommen noch die vier Top-Teams der Staffel Nord - irgendwie noch streitig machen lassen.

Noch nicht ganz durch

Glückwünsche zum Sprung in die Meisterschaftsrunde nimmt VfB-Trainer Olaf Glage aber noch nicht entgegen. „Wir sind noch nicht durch“, sagt er. Und schiebt in seiner optimistischen Art gleich den nächsten Satz hinterher: „Aber den einen Punkt, der uns für die Meisterrunde noch fehlt, wollen wir schon am Sonnabend beim Derby in Amsdorf holen. Ich glaube schon, dass uns auch das gelingt.“

Beim Blick auf die Tabelle schaut Glage jetzt sogar noch nach oben. „Wir könnten ja sogar noch Dritter werden. Weißenfels hat ja nur noch einen Punkt mehr, als wir.“

Platzierung ohne Bedeutung

Nun, mit dem (fast) sicheren vierten Rang in der Tasche, spielt die Platzierung ohnehin keine Rolle mehr. Die in den bisherigen Partien der Verbandsliga-Saison erspielten Punkte werden nämlich nicht mit in die Meisterschaftsrunde übernommen. Hier beginnt das Ganze von vorn, alle acht Mannschaften starten mit null Zählern.

Und eines macht VfB-Trainer Olaf Glage am Ende, trotz des momentanen und vor dem Saisonstart auch von neutralen Fans nie erwarteten Höhenfluges seiner Mannschaft, auch unmissverständlich klar: „Die Oberliga steht für den VfB Sangerhausen in dieser Saison nicht zur Debatte. Wir bleiben schön auf dem Teppich.“