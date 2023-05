Während der VfB Sangerhausen in der Fussball-Verbandsliga sein Heimspiel gegen Haldensleben 1:3 verliert, holt Eintracht Emseloh in zwei Auswärtspartien zwei Punkte und kann den Rückstand auf den VfB verkürzen.

SANGERHAUSEN/MZ - Mit Prognosen ist das so eine Sache. Entweder sie gehen auf oder liegen vollkommen daneben. So auch am Freitagabend. Vor der Verbandsliga-Partie zwischen dem VfB Sangerhausen und Haldensleben prognostizierte VfB-Trainer Olaf Glage: „Wer das erste Tor schießt, gewinnt.“ VfB-Kicker Toni Säcker, der verletzt zuschaute, sagte einen 3:1-Erfolg für seine Mannschaft voraus.