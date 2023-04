Sangerhausen/Emseloh/MZ - Ein Blick zurück: In die Saison 21/22 der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt gingen vier Mannschaften aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Der VfB Sangerhausen, der SV Kelbra, Edelweiß Arnstedt und Romonta Amsdorf nahmen die Serie in Angriff. Das ist Geschichte: In der Gegenwart ist es gut möglich, dass der KFV Mansfeld-Südharz in der kommenden Saison, also der Spielserie 23/24, in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes nur noch mit einer Mannschaft, im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr, vertreten ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.