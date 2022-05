VfB Sangerhausen tritt gegen Elster an: Co-Trainer Rauer sieht viel Qualität

Der VfB Sangerhausen spielt am Sonntagnachmittag in Elster. Wie Co-Trainer Marcus Rauer die Weiterentwicklung der Mannschaft empfindet.

Am Sonntag sind Pascal Ibold (weißes Trikot) und der VfB Sangerhausen in Elster gefordert.

Sangerhausen/MZ - Marcus Rauer ist derzeit ein vielbeschäftigter Mann. Und das auf und neben dem Platz. Anfang der Woche leitete der 34-jährige Co-Trainer des VfB Sangerhausen die Trainingseinheiten des Verbandsligisten. Am Freitagabend stellt er sich beim Kreissporttag in Röblingen zur Wahl in den Hauptausschuss. Am Sonntag schließlich reist er mit dem Team des VfB Sangerhausen nach Elster zum Punktspiel der Meisterschaftsrunde.