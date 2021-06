VfB Sangerhausen trifft in einem Testspiel auf den Landesligisten MSV Eisleben

Sangerhausen - Am 30. Juli startet die Mannschaft vom VfB Sangerhausen in die neue Saison der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Im Eröffnungsspiel der Spielserie treten die Sangerhäuser dann bei Aufsteiger Blau-Weiß Farnstädt an. Das bis dato letzte Spiel überhaupt bestritt der VfB Sangerhausen am 23. Oktober des Jahres 2020. Zwischen den beiden Spielen liegen 40 Wochen oder genau ein Dreivierteljahr und einige Testspiele. Das erste davon bestreiten die Sangerhäuser am Sonnabend. Dann treffen sie ab 14 Uhr im Friesenstadion der Kreisstadt in einem Traditions-Derby auf die Landesliga-Vertretung vom MSV Eisleben.

Damit geht eine lange „Leidenszeit“ der Tatenlosigkeit für Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Fans zu Ende. Wie oft sich beide Mannschaften schon gegenüber standen, ist wohl völlig ungewiss. Klar dagegen ist, dass die Begegnung am Sonnabend ein ganz besonderes Spiel ist. Endlich rollt der Ball wieder, endlich gibt es wieder „richtigen“ Fußball mit Zweikämpfen, Toren, Emotionen und Zuschauern.

100 Zuschauer beim Fußballspiel erlaubt

Die Begegnung im Friesenstadion können am Sonnabendnachmittag genau 100 Zuschauer live miterleben. „Für mich ist das schade, dass nur 100 kommen dürfen. Zum Pokalspiel zwischen Bad Frankenhausen und Wacker Nordhausen sind am Sonntag zum Beispiel 700 Zuschauer erlaubt, auch in Artern dürfen bis zu 600 Fans dabei sein. Uns hat die Stadtverwaltung Sangerhausen aber leider nur 100 genehmigt“, so Olaf Glage.

Der Trainer der gastgebenden Sangerhäuser, der zugleich auch Stadionleiter ist, hat dann auch gleich ein paar Hinweise für die Zuschauer. „Die Stadionkassen machen 13 Uhr auf. Ich möchte die Fans bitten, dass sie zeitig erscheinen, damit es im Eingangsbereich keine langen Schlangen gibt. Alle Fans müssen sich in eine ausgelegte Liste eintragen, wenn es genau 100 sind, müssen wir die Türen schließen. Die anderen dürfen dann nicht herein.“

Nach Corona-Pause: Vorfreude auf Partie

Klar, diese „Nebengeräusche“ stören Olaf Glage schon ein wenig. Den Spaß und die Vorfreude lassen sich der VfB-Trainer und seine Spieler aber ebenso natürlich nicht nehmen. „Das Hauptanliegen ist doch, endlich wieder in den Spielrhythmus zu kommen. Nach einer so langen Pause ist es doch normal, dass es Leerlauf gibt. Entscheidend ist, dass wir einen Gegner haben und wieder in Gang kommen.“

Dabei kann Glage am Sonnabend mit 15, vielleicht 16, Spielern aus dem Verbandsliga-Team planen. „Jetzt ist Urlaubszeit, da ist es normal, dass einige Spieler noch nicht zur Verfügung stehen. Aber das ist egal, Hauptsache wir spielen.“ In puncto Neuzugänge wollte sich Olaf Glage nicht in die Karten schauen lassen. „Gegen Eisleben kommt kein Neuer zum Einsatz“, sagt er.

Weitere Duelle und Testspiele in Planung

Auch beim MSV Eisleben ist die Freude auf die Partie in Sangerhausen natürlich groß. „Ich freue mich für die Jungs, dass sie nach der ewigen Zeit ohne Spiel und dem Training nun endlich wieder einmal zu einem Spiel auf dem Platz stehen“, sagt Axel Dammann, Geschäftsführer beim MSV Eisleben. Er selbst ist zwar nicht da, sondern macht Urlaub an der Ostsee, freut sich aber dennoch, dass die Begegnung zustande gekommen ist.

„Das Hauptanliegen ist doch, dass es nun nach so langer Pause wieder losgeht. Für unsere Mannschaft ist das eine erste Standortbestimmung. Wir haben einen Gegner, mit dem wir uns messen können. Und wir werden den ein oder anderen Spieler auch testen.“ Dem Auftakt in Sangerhausen folgen für den Landesligisten natürlich noch weitere Testspiele. Unter anderem sind Duelle mit den Verbandsligisten Edelweiß Arnstedt und Blau-Weiß Farnstädt sowie den Teams aus Nietleben und Kreisfeld geplant und schon terminiert. (mz)