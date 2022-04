VfB Sangerhausen setzt Höhenflug fort - SV Kelbra kassiert Rekord-Niederlage

Kelbra/Sangerhausen/MZ - Manchmal bleibt am Ende des Tages, oder besser des Spiels, nur eine Portion Zynismus. So wie bei Christoph Schwab am Sonnabendnachmittag nach der 1:6-Heimniederlage seines SV Kelbra im Punktspiel der Fußball-Verbandsliga Staffel Süd gegen den SSC Weißenfels. „Wenigstens war das Wetter schön“, so der Keeper des Gastgebers.