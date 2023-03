Fußball-Verbandsligist VfB Sangerhausen gibt sich zur Einweihung der neuen Flutlichtanlage gegen Rot-Weiß Thalheim mit 0:2 Toren geschlagen. Was Trainer Olaf Glage am Ende dennoch aus dem Spiel mitnahm.

SANGERHAUSEN/MZ - Es gibt Tage, da gelingt einfach alles. Und es gibt Abende, an denen einfach nichts klappt. Trotz der neuen Flutlichtanlage erwischte der VfB Sangerhausen im Verbandsliga-Punktspiel gegen Rot-Weiß Thalheim am Freitag einen solch schwarzen Abend. Im ersten Spiel auf dem Rasenplatz im Sportpark Friesenstadion gaben sich die Sangerhäuser am Freitag gegen Rot-Weiß Thalheim mit 0:2 Toren geschlagen. Dank des Dreiers zog der Gast am VfB in der Tabelle vorbei und vergrößerte damit die Nöte der Sangerhäuser, die nun auf Rang 16 und damit dem ersten Platz über der Abstiegsregion zu finden sind.