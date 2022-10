VfB Sangerhausen kassiert die dritte Heimniederlage in Serie

Sangerhausen/Emseloh/MZ - Was ein Hattrick ist, weiß jeder, der sich nur einigermaßen im Fußball auskennt. Die klassische Bedeutung des Wortes ist gegeben, wenn ein Spieler in einer Halbzeit drei Treffer in Serie erzielt. Auf ganz andere „Dreier“ können seit dem zurückliegenden Sonnabend die Fußball-Verbandsligisten VfB Sangerhausen und Eintracht Emseloh verweisen. Die Elf aus der Kreisstadt kassierte die dritte Heimniederlage in Serie, der Aufsteiger aus Emseloh spielte zum dritten Mal nacheinander Unentschieden.