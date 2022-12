VfB Sangerhausen holt in Tangermünde einen wichtigen Zähler

Symbolfoto - Der VfB Sangerhausen trat am Wochenende gegen Tangermünde an.

Sangerhausen/MZ - Normalerweise sind es 20 Mannschaften, die Woche für Woche in der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt auf Tore- und Punktejagd gehen. Am zurückliegenden Wochenende waren es aber gerade einmal vier Teams, die nach reihenweise Absagen am Ball waren. Und die ausnahmslos ihr Punktekonto aufbessern konnten, endeten die Partien in Magdeburg und Tangermünde doch jeweils 1:1-Unentschieden.