VfB Sangerhausen gewinnt zweites Testspiel gegen Eintracht Sondershausen

Berka - Der VfB Sangerhausen hat auch sein zweites Testspiel der neuen Saison gewonnen. In Berka setzte sich die Mannschaft um den diesmal als Kapitän fungierenden Patrick Olbricht gegen den Thüringenligisten Eintracht Sondershausen nach einer 2:0 Pausenführung am Ende souverän 3:0 durch.

Der Erfolg der Gäste war hochverdient. Die beste Sondershäuser Möglichkeit war noch eine verunglückte Rückgabe von Max Worch, die nach fünf Minuten nur knapp am Gehäuse vorbeistrich. Danach dominierte der Verbandsligist aus der Rosenstadt. Eric Hildebrandt und Tom Hetke trafen in der ersten Halbzeit ins Netz, für den Endstand sorgte schließlich Seni Facinet Sylla nach dem Seitenwechsel. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, so VfB-Trainer Olaf Glage. Für Pascal Ibold hatte der Coach noch ein Sonderlob parat: „Man hat gesehen, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Er hat die Jungs hervorragend geführt.“ (mz)