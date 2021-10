VfB Sangerhausen empfängt am Freitagabend den SV Kelbra - Warum die Gastgeber diesmal der klare Favorit sind

Im Hinspiel siegte der VfB Sangerhausen (blau) in Kelbra 3:1. Nun stehen sich beide Teams am Freitag im Derby in der Kreisstadt erneut gegenüber.

Sangerhausen/MZ - Fast zwei Jahre sind die Fußballer vom VfB Sangerhausen diesem einen Sieg in der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt hinterher gerannt. Immer wieder und immer wieder vergeblich. Die Elf aus der Kreisstadt war der Prügelknabe der Verbandsliga, spielte oft gut mit - und verlor.

Nur dank Corona blieb die Elf, die einen festen Platz am Tabellenende hatte, vom Abstieg verschont.

Dann kam der 15. August des Jahres 2021. Der VfB Sangerhausen reiste, natürlich noch sieglos, zum Kreisderby nach Kelbra - und gewann 3:1. Der Derbysieg, der erste Erfolg gegen den Kreisrivalen in der Verbandsliga überhaupt, war so etwas wie eine Initialzündung.

Kelbra als Wendepunkt

Mittlerweile sind die Sangerhäuser auf der Erfolgsspur durchgestartet. Auf den Dreier in Kelbra folgten zwar drei weitere Punktspielniederlagen, doch jetzt ist das alles fast schon vergessen. Nach sechs Spielen ohne Niederlage und drei Siegen am Stück findet sich der VfB auf Rang fünf der Tabelle wieder und schnuppert sogar an der Meisterrunde.

Und die Kelbraer? Sie verloren nicht nur das Kreisderby gegen den VfB, sondern laufen noch immer dem ersten Saisonsieg vergeblich hinterher. Nach lediglich vier Unentschieden steht der zwölfte und damit letzte Tabellenplatz zu Buche. Von großem Selbstvertrauen kann also keine Rede sein.

Und noch etwas unterscheidet die beiden Mannschaften grundlegend. Der Sangerhäuser Trainer Olaf Glage kann derzeit in Sachen Personal aus dem Vollen schöpfen. Die Frage nach der Formation im Vorfeld einer Partie kann man sich schenken. „Ich habe immer die besten elf Leute zur Stelle“, lautet seine stets gleiche Antwort.

Eine andere Frage stellt dagegen VfB-Pressesprecher Frank Brückner auf der Internetseite des Vereins in den Raum: „Wie entscheidet sich Trainer Olaf Glage, wenn Pascal Ibold und Philipp Glage, die zuletzt beim tollen 5:2-Sieg in Arnstedt fehlten, nun zum Kreisderby gegen Kelbra wieder da sind? Ändert er die erfolgreiche Mannschaft? Oder lässt er das Team von Arnstedt spielen?“, heißt es da sinngemäß.

Die üblichen Probleme

Von solchen Sorgen sind die Kelbraer in etwa so weit entfernt wie der Kyffhäuser von den Alpen. Woche für Woche stellt sich das SV-Team quasi selbst auf, personelle Alternativen hat Trainer Daniel Richter höchst selten.

Apropos Richter. Ob der Trainer am Freitagabend im Kreisderby beim Gast zwischen den Pfosten steht, ist noch ungewiss. „Ich hoffe, Christoph Schwab ist pünktlich zum Spiel hier in Sangerhausen und zu hundert Prozent fit. Dann spielt er natürlich auch“, so Richter auf Nachfrage der MZ.

Richter ist gelassen

Ansonsten geht er das Derby gelassen an. „Wir wollen eine ordentliche Leistung bringen und ein gutes Spiel abliefern. Wenn dann unsere Offensive mal trifft, sind vielleicht ein Punkt oder sogar drei drin.“

An der Favoritenrolle ändert das jedenfalls nichts. Die liegt nun eindeutig beim Gastgeber. Wer hätte das vor gut zwei Jahren gedacht?