VfB Sangerhausen bezwingt im Verbandsliga-Duell den SC Bernburg 4:0

Sangerhausen/MZ - Rückblick: Am 27. August standen sich der SC Bernburg und der VfB Sangerhausen im Kampf um Punkte in der Fußball-Verbandsliga Staffel Süd gegenüber. Vor über 100 Zuschauern setzen sich die Gastgeber nach einer 2:0-Pausenführung mehr oder weniger mühelos mit 4:0 Toren durch. Kevin Schäffner, geplagt von einer Verletzung, kommt nach 70 Minuten beim VfB als Einwechselspieler in die Partie.

