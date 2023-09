Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Lang ist es her. Am 4. Mai des Jahres 2005 wurde der wohl spektakulärste Sieg in der Geschichte des Sangerhäuser Fußballs gefeiert. Der VfB Sangerhausen setzte sich im Halbfinale des Landespokals Sachsen-Anhalt 1:0 gegen den HFC durch. Andre Meyer, Schütze des einzigen Tores der Partie, avancierte an diesem Mittwochabend endgültig zum Sangerhäuser Fußballhelden.