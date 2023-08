Vor heimischer Kulisse trifft Oberröblingen auf die Elf von Romonta Stedten. Ab 18.30 Uhr steht das Duell zwischen dem Landesklasse-Aufsteiger und dem Landesliga-Absteiger an.

VfB Oberröblingen will gegen die Elf von Romonta Stedten punkten

Oberröblingen/MZ - Spektakulärer kann eine Saison für einen Aufsteiger kaum beginnen. Der VfB Oberröblingen, frischgebackener Kreismeister und Neuling in der Fußball--Landesklasse, startet mit zwei Derbys und insgesamt sogar drei Heimpartien in Folge in die Spielserie 23/24 der Fußball-Landesklasse Staffel 7.