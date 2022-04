Verzögerung bei Großprojekt: Zeitplan bei Brückenbauarbeiten in Wippra kann nicht gehalten werden

Die Arbeiten im Verlauf der L 230 in Wippra dauern offenbar noch Monate. Für Fußgänger soll es nun aber eine Behelfsbrücke geben.

Blick aus der Luft auf die Baustelle in Wippra. Beide Brücken sind bereits abgerissen. Jetzt wird vor allem am Mühlgraben gearbeitet.

Wippra/Sangerhausen - Autofahrer in Wippra müssen offenbar noch monatelang mit Behinderungen und einer kilometerlangen Umleitung über die B 242 aufgrund der Baustelle mitten im Ort leben. Am Neubau der beiden Brücken im Verlauf der Landesstraße 230 über die Wipper und den Mühlgraben wird voraussichtlich bis Dezember dieses Jahres gearbeitet werden. Diesen Zeitraum nannte jetzt Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD). Der Bauherr, die Landesstraßenbaubehörde (LSBB), betätigte dies am Dienstagnachmittag auf Anfrage.