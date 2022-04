Versuchter Fall von Wahlbetrug in Sangerhausen beschäftigt Justiz

Sangerhausen/MZ - Möglicherweise hat es im Vorfeld der Bundestagswahl einen oder mehrere Versuche gegeben, die Mechanismen der Briefwahl auszutricksen. Hierbei handelt es sich offenbar um ein Ehepaar aus Sangerhausen, das bereits am 6. September die Briefwahlunterlagen beantragt hatte - also dem ersten Tag, an dem dies möglich war. Am 21. September, also mehr als zwei Wochen später, erschienen beide bei der Verwaltung und gaben an, keine Briefwahlunterlagen bekommen zu haben. Nach erfolgter Belehrung unterschrieben sie eine eidesstattliche Erklärung, dass sie keine Unterlagen bekommen hätten - und bekamen neue.