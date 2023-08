Verstoß gegen Gestaltungssatzung Aufregung um ockerfarbenen Sand in Sangerhausen - Peche fordert Rückbau

Klaus Peche (BIS), der Vorsitzende des städtischen Sanierungsausschusses, sieht in dem farbigen Sand an der Jacobikirche einen Verstoß gegen die Gestaltungssatzung der Stadt und fordert daher den Rückbau. Was die Stadt Sangerhausen dazu sagt.