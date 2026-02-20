Im Stadtbild von Sangerhausen könnte es demnächst häufiger zu unangenehmen Erscheinungen kommen. Denn die Gelben Tonnen und Säcke stehen mittlerweile über das ganze Wochenende draußen. Das birgt einige Gefahren - und sollte geändert werden.

Verpackungsmüll in Sangerhausen - Ein Problem, das gelöst werden muss (Kommentar)

Sangerhausen/MZ. - Wir haben sie alle schon einmal gesehen, die Bilder von Straßen voller Müll in anderen Ländern. Menschen, die sich mühsam durch ein Meer an Plastikverpackungen kämpfen. Nein, soweit ist es in Sangerhausen noch nicht. Schön ist die aktuelle Situation aber auch nicht. Wenn die Innenstadt sonntags ohnehin schon nicht in Besucherströmen erstickt, so sollte sie es auch nicht in herumliegendem Verpackungsmüll tun.