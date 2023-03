Obersdorf/MZ - Seit Freitagabend wurde ein 39-jähriger Mann aus dem Sangerhäuser Ortsteil Obersdorf (Mansfeld-Südharz) vermisst. Am Samstag teilte die Polizei schließlich mit, dass er am Nachmittag durch Passanten in unterkühltem Zustand entdeckt wurde. Er wurde in eine Klinik in Sangerhausen gebracht.