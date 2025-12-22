Am Kleinen Halbstein bei Breitenstein ist eine Fläche im Gemeindewald aufgeforstet worden. Das hatte sich Martha Peters zu ihrem 100. Geburtstag gewünscht.

Fast zwei Dutzend Helfer haben Lärchen am Kleinen Halbstein bei Breitenstein gepflanzt.

Breitenstein/MZ. - Martha Peters würde sich freuen. Und sie wäre stolz auf ihren Enkel Henry Schröder und alle diejenigen, die jetzt bei der Pflanzaktion bei Breitenstein mitgeholfen haben. Denn der Herzenswunsch zu ihrem 100. Geburtstag ist erfüllt worden. Am Kleinen Halbstein sind 1.000 junge Lärchen in die Erde gekommen. „Alle zwischen 30 und 60 Zentimeter hoch“, sagt Henry Schröder.