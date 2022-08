Die Autobahn A38 in Richtung Göttingen ist auf der Höhe Berga in Sachsen-Anhalt gesperrt. Es hat sich ein langer Stau gebildet.

Langer Stau auf A38 bei Berga. In Richtung Göttingen ist die Autobahn in Sachsen-Anhalt gesperrt. Der Verkehr wird von der Polizei abgeleitet. Symbolbild:

A38/Berga (vs) - Achtung, Autofahrer! Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn A38 bei Berga ist die A38 in Richtung Göttingen gesperrt. Dies teilt die Autobahnpolizei am Dienstagmorgen mit.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah ein Lkw-Fahrer beim Spurwechsel ein von hinten kommendes Auto. Das Auto krachte in den Lastwagen. Sowohl der Autofahrer als auch dessen Beifahrer verletzten sich durch den Aufprall.

Die Fahrbahn in Höhe Berga kann nicht mehr befahren werden. An der Unfallstelle staut sich der Verkehr. Die Polizei regelt den Verkehr und leitet ihn von der Autobahn ab.