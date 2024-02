Unternehmer wendet sich an die MZ und macht Bundesbehörde schwere Vorwürfe, weil er bei seinem geplanten Bauvorhaben nicht weiterkommt. Er will nun Landrat André Schröder um Hilfe bitten.

Verhindert Bundesamt dringend benötigte Lkw-Parkplätze in Sangerhausen?

Streit über Projekt an Südharzautobahn

Danny Hollmann auf der Fläche, auf der die 20 bis 25 neuen Lkw-Parkplätze an der Autobahnabfahrt Sangerhausen-Süd entstehen sollen. Noch fehlt aber die Genehmigung des Fernstraßen-Bundesamts.

Sangerhausen - 23.300 Lkw-Parkplätze fehlen nach letzten Erhebungen an deutschen Autobahnen. Auch im Südharz sieht es auf der A 38 in der Beziehung nicht rosig aus, wie volle Rastplätze und immer wieder falsch abgestellte Lkw beweisen. Erst vor wenigen Wochen ist ein Lkw am Rastplatz „Helmetal“ bei Wallhausen auf einen Sattelzug aufgefahren, dessen Fahrer offenbar keine Abstellmöglichkeit fand und der deshalb verbotenerweise auf der Beschleunigungsspur des Parkplatzes parkte.