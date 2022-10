Vereine des Ortes planen Veranstaltung

In diesem Jahr soll in Edersleben wieder ein Nikolausmarkt stattfinden. Dafür wird schon gemeinsam geplant. Ein Weihnachtsbaum wird noch gesucht.

Der Kirchplatz in Edersleben.

Edersleben - Es ist schon eine hohe Kunst, sich im Oktober bei abends 21 Grad Celsius auf die Adventszeit vorzubereiten. Aber die Zeit verfliegt im Nu. Deshalb hatten sich die Organisatoren des Nikolausmarktes in Edersleben im Dorfgemeinschaftshaus zusammengesetzt, um Pläne zu schmieden. Schließlich will man nach dreijähriger Zwangspause den 955 Einwohnern wieder etwas Besinnlichkeit in der Adventszeit bieten.