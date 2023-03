In Sangerhausen gibt es ein Frauenhaus. Doch aus Sicht der Betroffenen, gibt es in der Region zu wenig Angebote für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das soll sich mit der Gründung des Vereins ändern.

Verein „Frauen für Frauen“ in Mansfeld-Südharz will Hilfe zur Selbsthilfe geben

Sangerhausen/MZ - Wenn an diesem Mittwoch der Internationale Frauentag begangen wird, mag das manche Frau als Hohn empfinden. Denn laut offizieller Statistik, sagt Jana* aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz, wird in Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal im Leben Opfer von häuslicher Gewalt.

Neben Jana gehört beispielsweise auch Kristin* zu den Betroffenen - und zu den Initiatorinnen, die jetzt einen Verein „Frauen für Frauen“ in Mansfeld-Südharz gründen wollen. Ein vorbereitendes Treffen findet am kommenden Donnerstag, 16. März, von 16 bis 18 Uhr in einem Raum der Sangerhäuser Gaststätte „Manni’s Lou“ (am Bahnhof) statt.

Unterstützung bei häuslicher Gewalt

„Wir sind mehrere Frauen und seit langem gemeinsam am Arbeiten, wo und wie Frauen und Kindern in Fällen von häuslicher Gewalt im Landkreis geholfen wird und wer sie unterstützt“, berichtet Jana. Doch gebe es aus der Sicht der Betroffenen bisher zu wenig Angebote. Zwar bestehe ein Frauenhaus in Sangerhausen. Doch die nächste Interventionsstelle für häusliche Gewalt und Stalking befinde sich in Halle.

Deshalb wollten sie weder eine Selbsthilfegruppe noch einen Gesprächskreis gründen, sondern ein breit aufgestelltes Netzwerk mit Psychologen, Kinder- und Frauenärzten oder Anwälten… - also mit potenziellen Partnern, die mit wichtigen Informationen helfen könnten. Der Verein wolle betroffene Frauen und Kinder stärken, sagt Jana. Er würde Workshops organisieren und auch die Kinder mit einbeziehen.

Und es gehe keineswegs nur um Opfer von physischer und sexueller Gewalt. Es gebe auch subtile Formen der Gewaltausübung, etwa durch Verhaltensweisen, die die Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Betroffenen ignorierten, Demütigung, Beleidigung oder Einschüchterung. Auch Bedrohung bis hin zu Misshandlung, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung, versuchte oder vollendete Tötung kämen vor. „Oft steht aber die psychische Gewalt im Vordergrund“, sagt Jana, „und es sind auch Kinder involviert.“

Kontakt zu den Initiatorinnen unter der E-Mail-Adresse [email protected] oder per WhatsApp unter der Telefonnummer 0160/6 05 99 76

(* Die vollständigen Namen sind der Redaktion bekannt.)