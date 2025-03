Lionsclub lädt zu Bürgerfrühstück und Geburtstagsfeier in die Sangerhäuser Marienanlage ein. Was dabei diesmal alles geplant ist.

Verein feiert diesmal gleich doppeltes Jubiläum in der Sangerhäuser Altstadt

Klaus Friz und Jens Wiegmann mit dem Plakat, das auf das Bürgerfrühstück am 29. Juni in Sangerhausen hinweist.

Sangerhausen - Der Termin steht und Anmeldungen sind bereits möglich: Am 29. Juni wird in der Marienanlage in Sangerhausens Altstadt ein Doppeljubiläum gefeiert. Dann findet dort das 10. Sangerhäuser Bürgerfrühstück statt, zu dem der Lionsclub der Rosenstadt jedes Jahr einlädt.