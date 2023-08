Atomare Strahlung in Berga Verdacht auf Radioaktivität in Berga nicht bestätigt - Sperrung B 85 aufgehoben

Das Landesamt für Umweltschutz hat am Freitag selbst Messungen in Berga im Landkreis Mansfeld-Südharz vorgenommen, um die Ursache für die vermeintliche erhöhte Strahlung an der B 85 zu finden. Welche Werte dabei gemessen wurden.