Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Sangerhausen aus

Sangerhausen/MZ/fs - In der Juri-Gagarin-Straße in Sangerhausen hat es am frühen Samstagmorgen Feueralarm gegeben. Gegen 0.45 Uhr wurde in einer Wohnung Rauchentwicklung festgestellt, so die Polizei. Da der Bewohner nicht öffnete, verschafften sich Feuerwehrleute Zugang zu den Räumen.

Sie trafen den Mieter dann schlafend an. Auf dem eingeschalteten Herd stand eine Pfanne. Dies war die Ursache für den starken Qualm. Größerer Sachschaden entstand nicht. Der Mieter habe jegliche medizinische Behandlung abgelehnt, sagt ein Polizeisprecher.