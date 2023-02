Sangerhausen/MZ - Kann man mit Christoph Reuter einen Abend verbringen? Man kann… werden all jene bestätigen, die das bereits getan haben. Zum Beispiel alle die, die eine der beiden Wettelröder Pianonächte miterlebt haben, in denen eben jener Christoph Reuter aus Berlin am Piano saß. Das war 2017 und 2021. Der Mann ist nämlich Pianist. Dazu noch Kabarettist und Autor. Und gar nicht so selten in der Region. Nun kommt er wieder.