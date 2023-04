Uwe Kramer ist nicht nur gern in der Südharzer Karstlandschaft unterwegs, er beobachtet auch gern Vögel. Sein Interesse für die Natur kommt nicht von ungefähr ...

Unterwegs in der Südharzer Karstlandschaft

Uwe Kramer ist gern in der Südharzer Karstlandschaft unterwegs.

Roßla/MZ - An seine erste feldornithologische Wanderung kann sich Uwe Kramer noch genau erinnern. „Das war am 6. Februar 1972“, sagt er. Er war damals Mitglied einer ornithologischen Schülerarbeitsgemeinschaft geworden. Folgerichtig wurde er dann Mitglied des „Ornithologischen Arbeitskreises Nordharz und Vorland“, dessen Tätigkeit im traditionsreichen Museum für Vogelkunde Heineanum in Halberstadt organisiert worden ist.