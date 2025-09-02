weather regenschauer
  4. Kripo beendet Brandortuntersuchung: Ursache ermittelt - Defekter Elektroverteiler löste Großfeuer im Südharz aus

Knapp eine Woche nach dem Großbrand in Schwenda ist dessen Ursache geklärt. Ausgangspunkt war offenbar die Dachterrasse des zweistöckigen Gebäudes.

Von Frank Schedwill 02.09.2025, 10:06
Feuerwehrleute löschten unter anderem mithilfe der Drehleiter aus Roßla.
Feuerwehrleute löschten unter anderem mithilfe der Drehleiter aus Roßla. (Foto: Feuerwehr)

Schwenda/MZ. - Knapp eine Woche nach dem Wohnhausbrand im Südharzer Ortsteil Schwenda steht dessen Ursache fest: Wie Experten der Kripo am Montag bei einer Untersuchung des Brandorts herausfanden, ist das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.