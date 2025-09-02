Knapp eine Woche nach dem Großbrand in Schwenda ist dessen Ursache geklärt. Ausgangspunkt war offenbar die Dachterrasse des zweistöckigen Gebäudes.

Feuerwehrleute löschten unter anderem mithilfe der Drehleiter aus Roßla.

Schwenda/MZ. - Knapp eine Woche nach dem Wohnhausbrand im Südharzer Ortsteil Schwenda steht dessen Ursache fest: Wie Experten der Kripo am Montag bei einer Untersuchung des Brandorts herausfanden, ist das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.