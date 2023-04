Außenwand ist durchfeuchtet Ursache des muffigen Geruchs im Versammlungsraum des Ratskellers in Rottleberode gefunden

Erst nachdem die Mauer am Ratskeller in Rottleberode freigelegt worden war, wurde das ganze Ausmaß des Schadens erkennbar. Was nun unternommen wird und wie viel die Bauarbeiten kosten.