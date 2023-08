Gleise, Keller und Garagen überflutet Gewitter und Starkregen halten erneut Feuerwehren in MSH in Atem

Schwere Gewitter und starke Regenfälle haben in der Nacht zu Donnerstag für eine ganze Reihe Feuerwehreinsätze in Mansfeld-Südharz gesorgt. In Wallhausen wurden offenbar Bahnanlagen von Schlamm überspült.