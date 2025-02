Uwe Unterschütz hat mit seinem Unternehmen den Schritt in die USA gewagt, nun zieht er erstmals Bilanz. Wie die Firma aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz von dem US-Projekt profitiert und wie Unterschütz zu den angekündigten Zöllen von US-Präsident Donald Trump steht.

Ein Jahr in den USA: Wie Unterschütz aus Mansfeld-Südharz Fuß fasst

Uwe Unterschütz (Mitte) mit Vertretern der Wirtschaftshilfe der Gemeinde in Muskegon im Bundestaat Michigan in den USA.

Sangerhausen/MZ. - Auf der Fahrt durch Michigan und aus einem Autofenster heraus sah Uwe Unterschütz ein Gebäude, das heimatliche Gefühle weckte. „Das war ein Haus, das mich an eine Schachthalde erinnert hat“, sagt er. Und da er ohnehin auf der Suche nach einem Standort für seine Firma war, wurde daraus das Büro in Muskegon im Bundesstaat Michigan. „So ist der Unterschied nicht so groß“, lächelt Uwe Unterschütz, der zusammen mit seinem Sohn Philipp Geschäftsführer der Unterschütz Gruppe ist.