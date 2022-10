Unternehmen suchen Nachwuchs auf der Berufsorientierungsmesse in Sangerhausen

Am 13. und 14. Oktober findet die Berufsorientierungsmesse in Sangerhausen endlich wieder in Präsenz start. Einstiege in die Ausbildung sind immer noch möglich.

Sangerhausen/MZ - Die Busse sind trotz sündhaft hoher Spritpreise gechartert, mehrere Dutzend Firmen aus Mansfeld-Südharz stehen in den Startlöchern: Die Sangerhäuser Agentur für Arbeit lädt mit zahlreichen Partnern aus der Region am 13./14. Oktober in die Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz zur Berufsorientierungsmesse ein. Die „ZACK“, wie sie kurz heißt, findet im Schulgebäude in der Friedrich-Engels-Straße in Sangerhausen statt.