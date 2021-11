Sangerhausen/MZ - Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr am Samstagabend in Sangerhausen, Alte Promenade, obwohl er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat, im öffentlichen Straßenverkehr. Außerdem hatte er mehr als 2 Promille intus. Die Entnahme einer nötigen Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.