Die Pläne für das Regionale Gesundheits- und Notfallzentrum in Mansfeld-Südharz schreiten voran. Weswegen der Landkreis davon ausgeht, dass das Projekt kostendeckend betrieben werden kann.

Uni-Klinik Halle beim Regent am Standort Sangerhausen mit im Boot

Sangerhausen/Hettstedt/MZ - Noch ist in der Juri-Gagarin-Straße in Sangerhausen nicht viel von der Zukunft zu sehen. Das Gras ist jedenfalls grün auf dem Grundstück in

Richtung Koenen-Straße. Doch im Hintergrund laufen die Planungen auf Hochtouren, damit dort schon bald das Regionale Gesundheits- und Notfallzentrum, kurz Regent, in Sangerhausen entstehen kann.