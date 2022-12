Busfahrer wird im Südharz von seinem eigenen Fahrzeug überrollt

In der Gemeinde Südharz ist am Montag ein Busfahrer von seinem eigenen Fahrzeug überrollt worden. Der Fahrer hatte wegen eines technischen Defekts angehalten.

Agnesdorf/MZ - Bei einem tragischen Unglück ist am Montagmorgen in der Gemeinde Südharz ein 57 Jahre alter Fahrer von seinem eigenen Bus überrollt und schwer verletzt worden. Der Bus stand nahe der Landstraße 234 am Abzweig Agnesdorf. Zeugen hatten gegen 8.20 Uhr gesehen, dass jemand unter dem Fahrzeug lag, und den Notruf gewählt.