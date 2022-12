Tanklastzug in Flammen - Was löste Großfeuer zwischen Riestedt und Annarode aus?

Riestedt/Annarode - Bei dem Brand des mit Diesel und Benzin beladenen Lastzugs am Montagmorgen auf der Bundesstraße 86 ist ein Schaden von deutlich mehr als 50.000 Euro entstanden. Diese Zahl nannte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz in Eisleben am Dienstag auf Nachfrage.