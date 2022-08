Die Autobahn A38 in Richtung Göttingen ist nach einem Unfall bei Nordhausen voll gesperrt. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Die Unfallstelle auf der A38 bei Berga. Am Dienstag ist die Autobahn in Richtung Göttingen gesperrt. Zwei Menschen wurden verletzt.

Berga - Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn A38 bei Nordhausen ist die Autobahn in Richtung Göttingen am Dienstag gesperrt, das teilte die Autobahnpolizei in Thüringen mit.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah der Fahrer eines Lkw beim Spurwechsel ein von hinten kommendes Auto. Der Pkw krachte in den Lastwagen. Der 28 Jahre alte Fahrer und der 37-jährige Beifahrer des Wagens wurden beim Aufprall schwer verletzt.

Der 30-jährige Fahrer des Sattelzuges wird mittels Dolmetscher befragt, so die Polizei. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter zum Unfallort beordert. Die Vollsperrung der Fahrbahnen in Richtung Göttingen hatte auch Dienstagmittag noch bestand.