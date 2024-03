Unfall mit Fahrerflucht in Sangerhausen - Polizei sucht Zeugen

Sangerhausen/MZ. - Bereits am 21. Februar gegen 11.05 Uhr hat sich in Sangerhausen auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Karl-Liebknecht-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Person verletzt.

Ein Pkw parkte dort rückwärts aus der Parkfläche aus und erfasste einen Fußgänger. Der 72-Jährige stürzte und wurde am Kopf verletzt. Der Fahrer des Autos flüchtete unerkannt mit seinem Pkw, ohne sich um den Verletzten zu kümmern in Richtung Stadtzentrum.

Das Fluchtfahrzeug könnte ein orangefarbener SUV sein, so die Polizei. Da der Parkplatz zur Unfallzeit stark frequentiert war, besteht die Möglichkeit, dass Zeugen den Vorfall oder das Fluchtfahrzeug gesehen haben.

›› Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/670 293 zu melden.